L’ambassadeur du Vietnam en Turquie, Dô Son Hai (gauche). Photo: VNA



Hatay (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Turquie, Dô Son Hai, a affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que l’ambassade avait travaillé étroitement et efficacement avec les autorités locales, les représentants de la communauté vietnamienne, ainsi que les équipes de secours pour mettre régulièrement à jour la situation des citoyens vietnamiens touchés par le tremblement de terre.

Après le tremblement de terre survenu en Turquie, l'ambassade a donné les scénarios du travail pour la protection des citoyens. Jusqu’à maintenant, il n'y a aucune information sur les citoyens vietnamiens blessés ou morts lors de cette catastrophe.

Actuellement, les sept familles mixte vietnamo-turcques vivant dans les localités touchées sont en sécurité, mais leurs maisons ont été gravement endommagées. L’ambassade a apporté un soutien financier ainsi que des fournitures essentielles aux familles nécessiteuses.

L’ambassade a également coopéré avec la communauté vietnamienne en Turquie pour apporter des soutiens aux personnes dans le processus de reconstruction après le tremblement de terre, leur permettant de retrouver rapidement une vie normale.

A cette occasion, l’ambassadeur Dô Son Hai a affirmé que le travail de secours et de sauvetage effectué par les deux missions du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Défense du Vietnam a reçu des éloges du gouvernement, de la population turcs et des équipes internationales. -VNA