Des joueurs d'échecs vietnamiens. Photo: nld.com.vn

Hanoï (VNA) - Une récompense d'une valeur totale de 300 millions de dongs (plus de 13.000 dollars) sera offerte par la Banque commerciale par actions Nam A à l'équipe nationale d'échecs du Vietnam participant aux 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Concrètement, chaque athlète qui remportera des médailles d'or, d'argent et de bronze recevra un prix d'une valeur respective de 20 millions de dongs, 10 millions de dongs et 6 millions de dongs. Un prix de 2 millions de dongs sera remis à chaque athlète qui ne remportera pas de médaille.

Lors des SEA Games 31, les épreuves d'échecs auront lieu du 10 au 21 mai au Palais de l'aménagement, des foires, de l'exposition et de la culture dans la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh.

Comprenant 10 athlètes, l'équipe d'échecs du Vietnam vise 5 médailles d'or lors des SEA Games 31.



Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. - VNA