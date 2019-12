L'haltérophile Thach Kim Tuan (à gauche) a rapporté le 2 décembre une médaille d'argent en soulevant un total de 304 kg. Photo: VNA L'haltérophile Thach Kim Tuan (à gauche) a rapporté le 2 décembre une médaille d'argent en soulevant un total de 304 kg. Photo: VNA

Manille (VNA) – Au cours de la deuxième journée de compétition (2 décembre) des 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), le Vietnam a remporté quatre médailles d’argent et cinq de bronze supplémentaires.

Les médailles d’argent ont été décrochées par Van Cong Quoc (arnis, moins de 55 kg), Nguyen Duc Tri (arnis, moins de 60 kg), Thach Kim Tuan (haltérophilie, 61 kg) et Vuong Thanh Tung (arnis, plus de 65 kg)

Les médailles de bronze sont revenues à Pham Quoc Khanh (nanquan et nangun chez les hommes), Nguyen Thi Phuong Trinh (duathlon), Nguyen Thi Quyen (haltérophilie, 49 kg féminin) et Vu Duc Hung (arnis, moins de 65 kg), et à l’équipe de basketball 3x3 masculin.

Le tennisman Daniel Nguyen, considéré comme la tête de série n ° 1 du tournoi, s'est qualifié pour les demi-finales en simple messieurs.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le Pencak Silat…-VNA