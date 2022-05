Les plongeuses vietnamiennes Ngô Phuong Mai et Mai Hông Hanh remportent une médaille d'argent en plongeon tremplin 3m synchronisé femmes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les plongeuses vietnamiennes Ngô Phuong Mai et Mai Hông Hanh ont remporté le 9 mai une médaille d'argent en plongeon tremplin 3m synchronisé femmes lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).



En finale tenue au stade de sports nautiques My Dinh, à Hanoi, le duo vietnamien a gagné 237,57 points, ce qui était inférieur aux 276,30 points enregistrés par le duo malaisien Ng Yan Yee et Ong Ker Ying qui a remporté la médaille d'or. Les plongeuses singapouriennes Tan Yi Xuan Ashlee et Kay Yian Fong ont décroché la médaille de bronze avec 229,42 points.



Les plongeuses vietnamiennes Ngô Phuong Mai et Mai Hông Hanh en compétition aux SEA Games 31 . Photo: VNA

Ngô Phuong Mai a éclaté en sanglots dans les bras de ses coéquipières après que son rêve de gagner une médaille d'argent soit réalisé. Elle avait remporté une médaille de bronze lors de l'événement sportif régional précédent.



À la fin de la deuxième journée de compétition de plongeon, la Malaisie a dominé avec quatre médailles d'or et une d'argent, suivie du Vietnam avec deux d'argent et une de bronze, et de Singapour avec une d'argent et une de bronze.



Mardi 10 mai, les épreuves de plongeon se poursuivront avec les compétitions masculines. – VNA