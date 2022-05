Complexe sportif de la province de Phu Tho. Photo: VNA



Phu Tho (VNA) – La province de Phu Tho, au Nord, a installé un écran géant LED à la place Hung Vuong, dans la ville de Viet Tri, en vue d’aider les supporters à regarder les matches de football masculin dans le cadre des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Cela créera également un espace pour des supporters d’encourager les équipes, notamment l'équipe vietnamienne de football masculin U23 (des moins de 23 ans).

Phu Tho accueillera les matches de la poule A du football masculin des SEA Games 31.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront dans la capitale Hanoï et dans 11 provinces et villes voisines, dont Phu Tho. Avec 40 sports et 526 événements, il devrait attirer environ 10 000 participants. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games depuis 2003. - VNA