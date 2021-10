La réunion virtuelle du bureau de la Fédération des SEA Games (SEAGF). Photo: Comité d'organisation



Hanoi (VNA) - Lors d'une réunion virtuelle du bureau de la Fédération des SEA Games (SEAGF) le 18 octobre, Trân Duc Phân, représentant du Comité d’organisation des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games), a annoncé que le gouvernement vietnamien a autorisé le report de cet événement sportif au deuxième trimestre de 2022.

La partie vietnamienne informera le bureau de la SEAGF et les comités nationaux olympiques dès que possible après la prise de la décision officielle, a-t-il indiqué.

Les délégués ont soutenu cette décision, affirmant que cela permettra aux pays d'avoir le temps de faire rapport à leurs gouvernements pour un financement pour 2022, créant des conditions au Cambodge à passer aux prochaines étapes dans l'organisation des 32e Jeux SEA en 2023 (du 5 au 17 mai 2023).

Ils ont approuvé le projet de Déclaration de la SEAGF lors de la réunion des ministres des Sports de l'ASEAN ainsi que le moment de tenir les 31e Jeux SEA au Vietnam.

Logo des SEA Games 31.



Initialement prévus fin 2021 au Vietnam, les SEA Games 31 ont été annulés ou déplacés à 2022 en raison de la pandémie.

Les SEA Games 31 comporteront 40 disciplines et se dérouleront à Hanoï et dans 11 localités voisines. Environ 10.000 sportifs, entraîneurs et associés devraient y participer. - VNA