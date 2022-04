Le stade national de My Dinh, à Hanoï où la cérémonie d'ouverture des 31es SEA Games se tiendra. Photo: CNV

Hanoï (VNA) - Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam. Sa cérémonie d'ouverture aura lieu le 12 mai à 20h00 au stade national de My Dinh, Hanoï, avec la participation de près de 3.000 personnes dont des acteurs, des artistes et des athlètes.

Le programme, d'une durée de 120 minutes, se composera de trois chapitres : Vietnam amical, région d’Asie du Sud-Est forte, Asie du Sud-Est brillante. Cette soirée promet d'apporter au public national et international une ambiance magnifique et l’aidera à mieux comprendre la culture du Vietnam, l'esprit des Jeux d'Asie du Sud-Est.



Selon la directrice générale du spectacle Trân Ly Ly, la tribune B du stade national de My Dinh sera utilisée comme scène. Les tribunes A, C, D seront réservées aux invités et spectateurs. Les nombreux projecteurs démontrant la technologie de projection 3D et AR installés sur la scène répondront aux critères d'un événement international.



"La cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 se déroulera dans le contexte d'évolution compliquée de la pandémie de COVID-19. Le Vietnam ainsi que d'autres pays d'Asie du Sud-Est font des efforts pour surmonter les difficultés et se développer. C'est aussi conforme à l'esprit sportif. Lors de la soirée d'ouverture, nous voulons également transmettre le message que le Vietnam veut s'unir à ses amis de la région afin de construire une ASEAN unie et prospère", a partagé Trân Ly Ly.

Cet événement sera retransmis en direct sur les chaînes de télévision des pays participants. Après une solennelle procession des drapeaux des pays et le salut au drapeau, le compte à rebours avec 100 tambours de l'heure d'ouverture réchauffera l'atmosphère du stade de My Dinh. Huit athlètes typiques du Vietnam porteront la torche pour allumer la flamme des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est quand le défilé des 11 délégations sportives sera fini.



La directrice générale Trân Ly Ly a également expliqué que le message de la cérémonie d'ouverture sera une ASEAN ayant les mêmes racines et les mêmes développements. Par conséquent, des caractéristiques culturelles similaires des pays seront reproduites de manière vivante dans le programme artistique. En outre, la beauté des ao dài (robe traditionnelle vietnamienne), des chapeaux coniques… seront présentés au public lors de la soirée d’ouverture. -CVN/VNA



Les compétitions des SEA Games 31 se dérouleront à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh et Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games.



Les SEA Games 31 comprendront 40 sports avec 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes des 11 pays d'Asie du Sud-Est. En tant qu'hôte, la délégation sportive vietnamienne comptera le plus grand nombre d'athlètes (965). Son objectif sera de conserver la première place dans le classement par nations.-CVN/VNA

