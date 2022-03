Le stade Viet Tri à Phu Tho. Photo : VFF

Phu Tho (VNA) - La province de Phu Tho (Nord) a investi plus de 44 milliards de dongs pour la réparation et la remise en état du stade Viet Tri afin de répondre aux conditions d'organisation des matchs de football masculin des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) selon les normes de la Confédération asiatique de football (AFC).

C'est l'un des stades avec le meilleur terrain gazonné moderne du Vietnam, avec une capacité de près de 20.000 places.

En conséquence, les ouvrages de réparation et de mise en état comprennent le centre de presse, la salle de travail du comité d'organisation, la salle de surveillance de la sécurité, la supervision des arbitres, la salle de contrôle de doping, le système d'éclairage, le système de places au service des fans.

Selon Nguyen Dac Thuy, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, jusqu'à présent, les travaux de réparation ont été essentiellement achevés.

Selon le calendrier des SEA Games 31, les matchs de football masculin débuteront du 6 avril au 22 mai.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh. - VNA