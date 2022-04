Des sportifs vietnamiens s'entraînent pour se préparer aux SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le comité d’organisation des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) s’est réuni le 28 avril à Hanoï pour réviser les préparatifs de cet événement.



La réunion a été présidée par le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, également chef du comité d’organisation des SEA Games 31. Il a vu la participation des membres du comité d’organisation, de représentants des localités vietnamiennes qui accueilleront les SEA Games 31.



Le ministre Nguyen Van Hung a constaté qu’en général, les préparatifs des SEA Games 31 respectaient le calendrier. Il a demandé au comité d’organisation, aux organes compétents et aux localités concernées d’attacher de l’importance au renforcement de la communication sur ce grand événement sportif régional.



Lors de la réunion, la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, également membre du comité d’organisation, a informé les participants des préparatifs de son agence. En effet, la VNA assume le rôle d'agence de presse du pays hôte dans la fourniture d’informations et photos sur les SEA Games 31. Elle est en charge du contenu en anglais pour le site web officiel des SEA Games 31 (seagames2021.com), réalise le bulletin quotidien en anglais des SEA Games 31, collabore avec les organes compétents pour organiser un concours de photos de presse des SEA Games 31. La VNA crée également une page d'information spécialisée sur les SEA Games 31 (seagames.vnanet.vn) en vietnamien et anglais, dont l’ouverture est prévue le 4 mai 2022... -VNA