Quang Ninh (VNA) – La sélection masculine du Vietnam de beach handball a remporté sa troisième victoire lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) après avoir battu 2-1 son adversaire thaïlandais à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord).

La sélection vietnamienne a eu le 8 mai un match étouffant et une victoire complètement méritée face à son adversaire thaïlandais 21-12, 20-16 et 17-16.

Photo / VNA

Dans une autre rencontre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, la sélection philippine a battu la sélection singapourienne.

Aujourd’hui, le 9 mai, le Vietnam affrontera Singapour tandis que la Thaïlande rencontrera les Philippines.

Dans l’épreuve de handball masculin de plage des SEA Games 23, quatre équipes participantes - Singapour, le Vietnam, les Philippines et la Thaïlande – s’affrontent dans un format de tournoi à la ronde pour les matches aller et retour.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. – VNA