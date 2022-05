La joie de footballeurs vietnamiens. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le but de la victoire marqué par Nhâm Manh Dung à la 83e minute, le 22 mai au soir au stade national de My Dinh à Hanoi, a permi au Vietnam de se hisser sur le toit de l’Asie du Sud-Est.



En plus de défendre avec succès son titre des SEA Games 31, l’équipe U23 du Vietnam a également établi un record "sans précédent" dans le football masculin lors de cet événement sportif régional.



Dès l’entame, les joueurs vietnamiens ont enchaîné les occasions de buts pourtant infructueuses. Les Thaïlandais ont progressivement pointé le bout de leur nez et les débats se sont équilibrés au fil des minutes.



Au retour des vestiaires, l’entraîneur en chef Park Hang-seo a envoyé l’attaquant Manh Dung (17). À la 83e minute, sur une passe de la gauche de Tuân Tài (12), Manh Dung a marqué d’un coup de tête imparable dans le coin le plus haut du filet thaïlandais.



Le Vietnam est en effet la seule équipe invaincue des SEA Games 31 avec cinq victoires, un match nul. L’équipe vietnamienne a marqué 11 buts et n’en a encaissé aucun.



Le Vietnam a gardé sa cage inviolée pendant 570 minutes lors des SEA Games 31. Une prouesse qui a fait forte impression sur les fans à travers toute la région d’Asie du Sud-Est.



"L’U23 Vietnam a remporté la médaille d’or aux SEA Games 31 sans buts encaissés", a annoncé ASEAN Football, une page Facebook avec 249.000 abonnés.



Dans la section des commentaires, de nombreux fans de football d’Asie du Sud-Est ont exprimé leur admiration envers l’entraîneur Park Hang-seo et ses élèves, ainsi qu’adressé leurs félicitations aux champions. –VNA