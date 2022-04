Hanoi (VNA) – Hanoi a annoncé un plan visant à promouvoir l’image ainsi que la culture et le peuple vietnamiens et de la capitale auprès d’amis internationaux lors des prochains 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Doan Môn, la porte principale (porte du Sud) de la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoi. Photo : VNA

Parallèlement aux activités visant à vulgariser la signification des SEA Games 31 ainsi que les efforts du Vietnam pour accueillir le plus grand événement sportif régional et les athlètes, Hanoi fera la promotion des sites culturels et touristiques locaux et renforcera la communication sur l’amitié et la coopération entre le Vietnam, Hanoi et les pays de l’ASEAN.

De concert avec les médias traditionnels, Hanoi utilisera des plateformes de médias sociaux telles que Zalo et Facebook ainsi que les sites Web des départements et districts locaux.

Les résidents locaux seront également encouragés à s’impliquer dans des activités bénévoles pour les SEA Games 31.

Touriste visitant le temple Quan Dê (Quan Công), dans l'ancien quartier de Hanoi, et se renseignant sur des produits artisanaux en bambou et en rotin. Photo : VNA Touriste visitant le temple Quan Dê (Quan Công), dans l'ancien quartier de Hanoi, et se renseignant sur des produits artisanaux en bambou et en rotin. Photo : VNA

Les principales rues de la ville seront ornées d’affiches faisant la promotion de l’événement, tandis que diverses activités culturelles, artistiques et sportives seront organisées en fonction de la situation du Covid-19 dans la ville.

Grâce à ces activités, la capitale entend mettre en valeur ses réalisations socio-économiques ainsi que le potentiel économique et touristique que détiennent le Vietnam et Hanoi, tout en élargissant l’amitié avec les pays de la région et du monde et en diffusant l’image de Hanoi en tant que «Destination sûre, amicale, de haute qualité et attrayante”.

Après 19 ans depuis les 22es SEA Games, Hanoi est à nouveau honorée d’être choisie pour accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture et le plus grand nombre d’épreuves sportives dans le cadre des SEA Games 31 qui auront lieu du 12 au 23 mai sur le thème «Pour une Asie du Sud-Est plus forte». – VNA