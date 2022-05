La joie de footballeurs vietnamiens. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a remporté la médaille d'or en football masculin aux 31èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) après avoir battu 1-0 contre la Thaïlande lors du match final qui a eu lieu dimanche soir 22 mai au stade national My Dinh à Hanoï.

Le match a vu la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président Nguyen Xuan Phuc et aussi du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et de plus de 40.000 supporteurs.

Nham Manh Dung est devenu le héros de l’équipe U23 du Vietnam avec un hochement de tête dangereux pour gagner le gardien Kawin et marquer le seul but du match.

Cette victoire a permis l’entraineur Park Hang-seo et ses élèves de monter sur le plus haut podium du football masculin des SEA Games 31 pour la deuxième fois consécutive.

C'est une performance tout à fait méritée alors que l'équipe U23 du Vietnam traverse un parcours impressionnant. Le Vietnam est la seule équipe invaincue aux SEA Games 31 en remportant 5, faisant un match nul. Elle a marqué 11 buts et notamment n'en a encaissé aucun.

Des supporteurs vietnamiens, - 12e footballeur dans chaque match de l'équipe vietnamienne. Photo : VNA

Samedi soir 21 mai, l'équipe féminine vietnamienne de football avait gagné sur le score 1-0 contre son rival thaïlandais pour remporter la médaille d'or lors du match final de football féminin, dans le cadre des SAE Games 31. - VNA