Le stade de Cam Pha (ville éponyme) dans la province de Quang Ninh est prêt pour les SEA Games 31. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Hoang Dao Cuong vient de signer un document portant sur le plan d'émission d'invitations et de billets pour les événements et compétitions des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), a annoncé le comité d'organisation.

Concrètement, le comité d'organisation est l'unité qui gère, émet et distribue toutes les invitations aux cérémonies d'ouverture et de clôture des SEA Games 31, ainsi que les invitations et billets pour les matchs de demi-finale et de finale du football masculin sur le stade national de My Dinh.

Le comité d'organisation confie également aux comités d'organisation locaux la tâche de décider du plan de gestion, d'émettre des invitations ou des billets pour les événements se déroulant dans leur localité.

Il encourage également les comités d'organisation locaux à favoriser l’entrée gratuite des spectateurs aux matchs. Dans le cas où ils vendent des billets des matchs, le comité d'organisation local doit informer de la méthode et émettre des billets selon le formulaire prescrit par le comité d'organisation.

Actuellement, le comité d'organisation, Hanoï et 11 localités hôtes accélèrent les préparatifs des SEA Games 31. A ce jour, 5.252 athlètes se sont inscrits en ligne pour participer à cette compétition sportive, la plus prestigieuse dans la région.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 6 au 23 mai à Hanoi et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

La délégation du pays hôte comprendra près de 1.400 sportifs qui concourront dans 40 sports. Elle vise 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze. –VNA