À l'extérieur de la Salle de compétitions de la province de Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – La province de Bac Ninh (Nord) accueillera les compétitions de quatre disciplines, dont la boxe, le kickboxing, le tennis et le handball, dans le cadre des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31). Jusqu'à présent, la localité a presque achevé ses préparatifs pour l’événement sportif régional.

Selon le calendrier des SEA Games 31, les épreuves de boxe et de kickboxing se dérouleront du 6 au 22 mai prochain dans la Salle de compétitions de la province de Bac Ninh, dans la ville de Bac Ninh.

Les épreuves de handball auront lieu à l'Université d'éducation physique et sportive Bac Ninh, dans la ville de Tu Son.

Les épreuves de tennis se dérouleront du 12 au 22 mai dans le Complexe de tennis de la zone urbaine et de services Hanaka, dans la ville de Tu Son, réunissant environ 80 athlètes venus de huit pays.

Les préparatifs pour l’organisation des épreuves, dont sites de compétitions, lieux d’entraînement et d’hébergement au service des entraîneurs et des sportifs, sont achevés.

Salle de compétitions de la province de Bac Ninh. Photo: VNA

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam.

Les compétitions se dérouleront à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh et Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games.

Participant à tous les 40 épreuves des 31es SEA Games, la délégation vietnamienne ambitionne d'être en tête du classement avec 140 médailles d'or. -VNA