Duong Van Thai remporte l'or dans une course de 800 mètres (Photo: VNA)

Hanoi, 9 décembre (VNA) - La délégation sportive vietnamienne a remporté un total de 14 médailles d'or le 9 décembre, la neuvième journée de compétition des 30e Jeux SEA en cours aux Philippines, portant le total à 80 jusqu'à présent, dépassant l'objectif de 65.



Les médailles d'or de la journée ont été remportées dans les compétitions d'aérobic, de boxe, de lutte, de taekwondo, d'athlétisme et de kickboxing.



La 80e médaille d'or a été remportée par Duong Van Thai dans la course de 800 mètres qui a dépassé Carter James Matthews Lilly du pays hôte.



Dans le classement général, les Philippines arrivent en tête, suivies de la Thaïlande, du Vietnam et de l'Indonésie. -VNA