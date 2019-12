L'haltérophile Lai Gia Thanh remporte une médaille d'or dans la catégorie masculine des moins de 55 kg lors des SEA Games 30. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 2 décembre des lettres pour complimenter et encourager la délégation vietnamienne participant aux 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), notamment l’entraîneur de l'équipe de football du Vietnam Park Hang-seo.

Dans sa lettre envoyée à la délégation sportive, il s’est félicité de premiers acquis des cadres, entraîneurs et sportifs vietnamiens, notamment des efforts de l’équipe nationale de football féminin pour protéger son titre lors de ces jeux sportifs.

Le Premier ministre a hautement apprécié l'équipe nationale de football du Vietnam des moins de 22 ans, qui a joué de manière excellente et remporté 9 points après trois matchs. Il a également complimenté pour leurs réalisations exceptionnelles d’autres sélections et d’autres sportifs participant aux SEA Games 30.



Ces succès ont suscité la joie et la fierté de tous les Vietnamiens. Le pays accompagne toujours ses équipes et sportifs bien aimés et attend avec impatience de nouveaux succès, a souligné le Premier ministre.



Dans une lettre adressée à Park Hang-seo, entraîneur de l'équipe nationale de football masculin, le Premier ministre a rappelé que dans le cadre de sa visite en République de Corée en novembre dernier, les dirigeants sud-coréens avaient mentionné le nom de Park Hang-seo qui a guidé la sélection nationale de football vers de grandes réalisations. Le Premier ministre a estimé qu'il était un symbole de coopération et d'échanges entre les habitants des deux nations.



Le Premier ministre a exprimé le souhait que Park Hang-seo, le comité d’entraînement et l’ensemble de l’équipe nationale vietnamienne feraient preuve de détermination, de force, de créativité pour obtenir les meilleurs résultats. -VNA