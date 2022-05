Les compétitions du golf auront lieu sur le terrain de golf Nam Dam Vac, dans la ville de Vinh Yen. Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) – Les sites de compétitions des SEA Games 23 seront libres d’entrée dans la province de Vinh Phuc (Nord) afin de promouvoir le mouvement sportif et propager les traditions culturelles, l’histoire, le potentiel touristique et l’image de la population locale auprès des amis nationaux et internationaux.

Cette décision a été prise par le Comité populaire de la province de Vinh Phuc et annoncée mercredi 11 mai par le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Les compétitions du golf auront lieu du 13 au 18 mai sur le terrain de golf Nam Dam Vac, dans la ville de Vinh Yen, et les compétitions de muay se tiendront du 17 au 23 mai au gymnase de la province.

A cette occasion, le département provincial de la culture, des sports et du tourisme organisera des événements culturels, sportifs et touristiques ainsi que des voyages pour des sportifs participant à cet plus grand événement sportif régional.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent dans la capitale et dans 11 provinces et villes voisines jusqu’au 23 mai. Avec 40 sports et 523 épreuves, cette édition devrait attirer environ 10.000 participants.

Le Vietnam envoie 965 athlètes, dont 534 hommes et 431 femmes, concourira dans 40 sports, avec comme objectif de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze et d’assurer la première place du pays au classement par nations. - VNA