Hanoï (VNA) – Saluant l’arrivée du printemps, Vietjet ouvre une ligne directe entre Hanoï et Dien Bien, réduisant ainsi le temps de trajet entre les deux localités, élargissant les opportunités commerciales et touristiques entre la région Nord-Ouest et la capitale Hanoï, ainsi que les provinces du delta du Nord.



Les billets pour la liaison Hanoï - Dien Bien sont désormais disponibles sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, dans les bureaux de réservation et auprès des agents officiels.



Avec seulement une trentaine de minutes de vol, les passagers peuvent se rendre à Dien Bien au lieu d'environ 12 heures de route éprouvantes.



La nouvelle route sera lancée à partir du 1er mars 2024, avec une fréquence de trois vols aller-retour par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Les vols partiront de Hanoï à 09h30 et arriveront à Dien Bien à 10h25 (GMT+7). Les vols retour décolleront de Dien Bien à 11h00 et atterriront à Hanoï à 11h50 (GMT+7).

Saluant la nouvelle liaison Hanoï - Dien Bien, Vietjet propose une promotion spéciale avec des billets à 0 dongs (hors taxes et frais) pour tous les vols intérieurs pendant les « heures d'or » de 12h00 à 14h00 tous les jours sur le site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. De plus, Vietjet propose une assurance voyage Sky Care gratuite aux passagers. Lors de leur inscription en tant que membre de SkyJoy, les passagers peuvent accumuler des points pour échanger des cadeaux de Vietjet et de plus de 250 marques populaires.



S’ajoutant à la ligne Ho Chi Minh-Ville - Dien Bien, la route Hanoï - Dien Bien de Vietjet contribuera à attirer des touristes de toutes les régions à Dien Bien - un lieu à l'« histoire glorieuse qui a secoué le monde ». Chaque printemps, Dien Bien devient une destination idéale pour les voyages printaniers, surtout lorsque les fleurs d'orchidées fleurissent sur les montagnes, rendant la beauté majestueuse du Nord-Ouest encore plus radieuse. Au milieu des magnifiques fleurs d'orchidées blanches, les gens pourront profiter de moments heureux en participant aux danses des filles de l’ethnie Thaï du Nord-Ouest.



Grâce au vaste réseau de vols de Vietjet à travers le Vietnam et des destinations internationales, notamment l'Australie, l'Inde, la Chine, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, la Thaïlande, l'Indonésie, le Cambodge, le Laos, etc., les passagers peuvent facilement choisir des destinations appropriées pour leur voyage de Nouvel An lunaire, découvrant la cuisine vietnamienne comme le Pho Thin, le Banh Mi, ainsi que la cuisine internationale diversifiée, notamment avec une réduction de 30 % sur les repas pré-réservés.



