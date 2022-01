Hanoï, 25 janvier (VNA) - Le marché de la location de bureaux à Hô Chi Minh-Ville se redresse, avec un modèle de travail hybride comprenant à la fois le travail à distance et au bureau qui apparaît comme un point positif, selon des experts de Savills Vietnam.

Photo d'illustration : VNA

La directrice du service de location commercial Savills Vietnam, Tu Thi Hong An, a déclaré que si le modèle de coworking se développe lentement, les espaces de travail hybrides s'avèrent efficaces pour optimiser les coûts d'exploitation et maintenir la productivité du travail dans un contexte d'offre limitée dans le centre de la ville.

Commentant les perspectives du marché des bureaux dans un avenir proche, la société a déclaré que d'ici 2015, 550.000 m² supplémentaires issus de 21 nouveaux projets seront disponibles, dont 11 projets en dehors du centre de la ville représentant 48% de la superficie totale. Quatre projets de classe A entreront sur le marché à partir de 2023 avec une surface au sol moyenne de 67.000 m² chacun, soit l'équivalent de 49 % de l'offre future.



Selon le Centre municipal de prévision des besoins en main-d'œuvre et du marché du travail, la demande d'emplois cette année sera de 310.000 si la pandémie est maîtrisée, principalement dans les domaines du commerce, de l'immobilier et de l'électronique.

Avec les technologies de l'information et les communications, ils ont également attiré le plus d'investissements directs étrangers nouveaux et supplémentaires l'année dernière. Par conséquent, ils devraient stimuler la demande de bureaux à louer et également d'espaces de coworking cette année.- VNA