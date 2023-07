Une union des présidents des associations populaires vietnamiennes en Italie a vu le jour, visant à répondre au souhait de la communauté vietnamienne d’avoir une organisation commune et à contribuer au renforcement de l’amitié des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message de sympathie à son homologue sud-coréen Han Duck-soo suite aux lourdes pertes humaines et matérielles causées par les fortes pluies dans plusieurs localités sud-coréennes.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères se coordonne activement avec les agences nationales compétentes, la province de Khanh Hoa et la mission diplomatique chinoise au Vietnam pour gérer les problèmes liés à l’accident de la circulation à Khanh Hoa et effectuer les procédures nécessaires pour les défunts conformément à la loi.

Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer et le ministère des Affaires étrangères ont organisé le 20 juillet à Hanoï la cérémonie d'ouverture du Camp d’été 2023 (18e édition) sur le thème "Les jeunes vietnamiens s’accompagnent pour orienter vers l'avenir".

À l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), mercredi soir, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec les Comités populaires des provinces de Bà Ria-Vung Tàu et de Điên Biên, a organisé un programme artistique spécial intitulé "Épopée éternelle".