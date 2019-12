Hanoï (VNA) - Le Centre de sauvegarde des animaux sauvages Four Paws Viet a sauvé mercredi un ours noir d’Asie qui avait été capturé et détenu par une famille depuis près de 30 ans à Môc Châu, dans la province de Son La.L’animal a été transporté au Centre de préservation des ours de la province de Ninh Binh, où il bénéficiera de soins particuliers avant d’être mis dans une zone semi-sauvage où il recouvrira ses instincts naturels.Il pèse aujourd’hui plus de 90kg. La famille qui l’a capturé a accepté de le confier aux services compétents après avoir reçu des conseils de la part de gardes-forestiers de Môc Châu et de la Société mondiale de protection des animaux. L’ours noir d’Asie est classé comme vulnérable dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature.-VOV/VNA