Les médecins et infirmières du Centre de médecine militaire et civile de Con Dao s'occupe des membres d'équipage du cargo chinois.



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Les organes compétents vietnamiens sont parvenus à sauver neuf des 21 membres d'équipage du cargo chinois Wu Zhou 8 soupçonnés d'intoxication alimentaire.



Tous les 21 membres d’équipage du cargo Wu Zhou 8 qui voyageait depuis la Thaïlande pour la Chine, étaient soudainement tombés dans un état critique (soupçonné d'intoxication alimentaire), lorsque leur navire était à environ 63 milles nautiques à l'est de Con Dao (province vietnamienne de Ba Ria-Vung Tau).



Après en avoir été informés, les organes compétents vietnamiens ont rapidement déployé deux hélicoptères avec des médecins pour venir en aide. Après vérification, 10 membres d'équipage du navire sont décédés. Les médecins ont rapidement emmené les 11 autres à bord des hélicoptères pour l'aéroport de Con Dao. Malheureusement, pendant le vol vers Con Dao, un membre d'équipage n'a pas survécu et un autre est décédé alors qu'il était transporté de l'aéroport vers le Centre de médecin militaire et civile de Con Dao.



Les dirigeants de la province de Ba Ria-Vung Tau ont tenu une réunion en ligne avec les unités concernées et le district de Con Dao pour demander d’accorder la priorité maximale au sauvetage des membres d’équipage, ainsi qu’à la protection des corps des personnes décédées.



Les médecins prestigieux des deux grands hôpitaux de la province de Ba Ria-Vung Tau ont été mobilisés pour des consultations en ligne avec leurs homologues à Con Dao.



Selon le directeur du Centre de médecine militaire et civile de Con Dao, Le Cong Tho, au 1er octobre, parmi les 9 membres d'équipage qui sont traités au Centre, six ont repris conscience, deux autres sont en traitement actif et leur état de santé progresse bien. Une seule personne reste dans le coma et les médecins font de leur mieux.-VNA