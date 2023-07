Hanoï (VNA) – La ministre de la Santé , Dao Hong Lan, s’est entretenue le 21 juillet à Hanoï avec son homologue lao, Bounfeng Phoummalaysith, en visite de travail au Vietnam.La ministre vietnamienne de la Santé a souligné l’efficacité de la coopération entre les deux pays dans l’examen et le traitement médicaux, la formation d’agents de santé et dans la lutte contre les maladies infectieuses… Elle a également rappelé l’entraide des deux pays pendant la pandémie de COVID-19, dont l’envoi de vaccin, de matériel médical et de spécialistes pour soutenir la prévention et le contrôle du virus.La ministre Dao Hong Lan a déclaré espérer que les documents de coopération continueraient à être mis en œuvre dans les temps à venir.De son côté, le ministre lao Bounfeng Phoummalaysith a émis le souhait de continuer à bénéficier du soutien du Vietnam dans la formation des ressources humaines, ainsi que de renforcer la coopération bilatérale dans la médecine traditionnelle, la pharmacie, la prévention et le contrôle des maladies...-VNA