Cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien de la Santé et l'Université internationale de la santé et du bien-être du Japon. Photo: nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de la Santé et l'Université internationale de la santé et du bien-être du Japon (IUHW) ont signé le 13 août à Hanoï un protocole d’accord sur leur coopération dans la formation et le développement des ressources humaines pour la santé.



Lors de la cérémonie de signature, la ministre vietnamienne de la Santé Nguyen Thi Kim Tien a souligné que le développement des ressources humaines était toujours une priorité de son secteur au cours de ces dernières années.

Elle a déclaré espérer que le Japon offrirait un bon environnement d’apprentissage aux étudiants et aux fonctionnaires du ministère vietnamien de la Santé pour les aider à améliorer leurs compétences et contribuer aux soins de la santé au Vietnam.



Aux termes de ce document, l'Université internationale de la santé et du bien-être du Japon accordera chaque année des bourses d’études au 10 étudiants vietnamiens au maximum pour qu’ils puissent suivre des cursus dans ses écoles membres.

Le programme de coopération durera cinq ans, avec l’accent mis sur diverses disciplines, dont santé publique, soins infirmiers, physiothérapie, maladies professionnelles, sciences du langage, sciences d’orthopédie, sciences de la radiologie, sciences de la pharmacie, sciences et techniques médicales, services sociaux et gestion des soins de santé.



Après leurs études, les étudiants vietnamiens auront l’opportunité de travailler dans les établissements de l'Université internationale de la santé et du bien-être au Japon ou au Vietnam.



En outre, l'Université japonaise soutiendra l’organisation des cours de formation à courte terme à l’intention des cadres du ministère vietnamien de la Santé sur la gestion de la santé, les politiques de la santé, les politiques du bien-être social… -VNA