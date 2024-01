Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale du contrôle du Parti s’est tenue les 10, 11 et 19 janvier à Hanoï, sous l’égide de son président Tran Cam Tu.

En réalisant les conclusions données par la commission lors de sa 34e réunion au Comité chargé des affaires du Parti du ministère de l'Industrie et du Commerce et certains organisations et membres du Parti concernés, en basant sur les réglementations du Parti, la commission a décidé de prendre des mesures disciplinaires.

La commission a décidé d’expulser du Parti Dang Cong Khoi, secrétaire adjoint du Comité du Parti, directeur adjoint du Département de gestion des prix du ministère des Finances ; Nguyen Danh Son, secrétaire du Comité du Parti et directeur de la Société d’achat et de vente d'électricité ; Nguyen Huu Khai, secrétaire du Parti, chef de la section d’achat d'électricité, de la Société d'achat et de vente d'électricité de Electricité du Vietnam ; et Tran Quoc Hung, chef adjoint de la section de délivrance des licences et des relations publiques, du Département de régulation de l'électricité, ministère de l'Industrie et du Commerce.

La commission a aussi décidé de supprimer toutes les fonctions au sein du Parti pour Do Duc Quan, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti, directeur adjoint du Département de l'électricité et des énergies renouvelables, ministère de l'Industrie et du Commerce.

La commission a décidé de donner un avertissement à la Permanence du Comité du Parti du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le mandat 2015-2020 ; au Comité du Parti du Département de l'électricité et des énergies renouvelables pour le mandat 2017-2020 ; au Comité du Parti du Département de régulation de l'électricité pour la période 2020-2025 ; à la Cellule du Parti du Département du marché intérieur pour les mandats 2015 - 2017, 2017 - 2020, 2020 - 2022 ; à la Permanence du Comité du Parti de Electricité du Vietnam pour les mandats 2015-2020, 2020-2025.

Un avertissement sera appliquée, à la demande de la commission, à Tran Dinh Nhan, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti, directeur général de Electricité du Vietnam et à des responsables du Département de l'organisation et du personnel ; du Département de l'importation et de l'exportation ; du Département des économies d'énergie et du développement durable ; du Département de l’industrie... En outre, la commission a décidé réprimander un certain nombre d'autres unités et individus du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Lors de cette réunion, la Commission centrale du contrôle du Parti a demandé au Bureau Politique (BP) et au Secrétariat d’examiner la responsabilité et d’appliquer des sanctions disciplinaires contre la Permanence du Comité du Parti du ministère de l'Industrie et du Commerce pour les mandats 2016-2021, 2021-2026 et contre le membre du BP, président de la Commission centrale de l’Economie du Parti Tran Tuan Anh, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti , ministre de l'Industrie et du Commerce ; contre Trinh Dinh Dung, ancien membre du Comité central du Parti, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-Premier ministre ; contre Mai Tien Dung, ancien membre du Comité central du Parti, ministre, chef du bureau du gouvernement ; contre Do Thang Hai, membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce ; contre Hoang Quoc Vuong, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, ancien secrétaire du Comité du Parti, président du Conseil des membres du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam.

La commission a constaté que les organisations et les membres du Parti inspectés du Comité du Parti de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) avaient des violations et des lacunes dans la direction et la mise en oeuvre des inspections, des surveillances et des applications des sanctions disciplinaires du Parti dans la gestion et l'utilisation des finances et des biens du Parti, dans la déclaration des biens et des revenus et dans l'exécution des conclusions de la Commission centrale du contrôle du Parti.

La commission a demandé que les organisations et les membres du Parti soient examinés sérieusement, tirent les leçons d'expérience et remédient rapidement leurs violations et lacunes signalées.



Lors de cette réunion, la commission a discuté de la soumission au BP pour examen et promulgation des réglementations sur la protection des personnes de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Elle a aussi décidé d’autres contenus importants. - VNA