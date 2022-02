Photo: Internet



Hanoï (VNA) – Samsung Vina a annoncé sa coopération dans la mise en œuvre pilote de « Google for Education » au Collège expérimental à Hanoï.



Dans ce cadre, Samsung a fourni des appareils Galaxy Chromebook à 16 enseignants et 38 élèves de classe de 6e de cette école, en présence de représentants du ministère de l'Éducation et de la Formation.



Le Collège expérimental à Hanoï est la première école publique à participer à ce programme pilote. Ses enseignants et élèves auront l'occasion de découvrir sur le Samsung Galaxy Chromebook des outils de technologie éducative (EdTech) de Google.

Le programme de mise en œuvre pilote de « Google for Education » a été lancé au début de cette année à l’école Vinschool Golden River. Il illustre le fort engagement de Samsung Vina à contribuer à la transformation numérique dans l'éducation au Vietnam en fournissant des équipements d'enseignement et d'apprentissage de pointe.-VNA