Thua Thien-Hue (VNA) - La Semaine principale du Festival de Huê 2022 s'est clôturée dans la soirée du 30 juin par le spectacle musical intitulé "Chào Huê !". À travers l'évènement le comité d'organisation souhaite charmer le public avec des numéros exceptionnels interprétés par des artistes vietnamiens et étrangers.

Lors du spectacle "Chào Huê !", tenu le 30 juin dans la ville éponyme.

Jeudi 30 juin. À l'auditorium installé sur la dune fluviale de Da Viên, dans la ville de Huê, le public a profité d’une soirée exceptionnelle lors du spectacle "Chào Huê !", littéralement en français "Salut Huê !". Il s'agit de la soirée de clôture du Festival internationale de Huê 2022



Le spectacle donné dans l’ancienne capitale a permis de remercier l’ensemble des visiteurs.



Lors du discours d’ouverture de cette soirée, Nguyên Thanh Binh, vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité d’organisation du festival, s'est réjoui du succès de ce festival : "Les événements organisés dans le cadre de cette manifestation ont été accueillis par un public chaleureux, public régionale renforcé par la venue de nombreux touristes. Nous tenions à associer la culture traditionnelle et la culture moderne. Cela renforce la tendance actuelle. Le Festival de Huê 2022 a été un succès, reconnu comme manifestation internationale".

Les jeunes sont le premier public

Il s'agit d'une opportunité d'échanges, composée d'interprétations sélectionnées de groupes et troupes vietnamiennes et étrangères. Ce sont des noms populaires et/ou émergents du monde musical national, notamment les groupes Da LAB, Chillies, groupes de danse Lyristic, Unity Crew les troupes du Théâtre artistique de Huê, de l'art folklorique de Viêt Bac, celle de chant et de danse russe Belogorie, le groupe espagnol Te quiero Espana.

Une belle performance à travers des chants, des danses et des interprétations très professionnelles. La jeunesse a apprécié les mixes pleins de puissance et de créativité du DJ "sorcier" Minh Tri, illustrant une histoire racontée en dance et gestuelle interprétée par Ta Xuân Chiên et Mai Nhu Quynh, deux chorégraphes qui ont été les stars de la soirée

Les jeunes ont trouvé ce spectacle très attractif. "J'adore les numéros qu'on fait ce soir, les deux groupes de prédilection, Da LAB et Chillies. Ce sont les stars de la musique vietnamienne. Mais j’ai été aussi séduit par les interprétations des artistes étrangers. Oui vraiment un festival exceptionnel", a fait savoir Hoàng Thu Trang, une habitante de Huê.



"Chào Huê !" est le premier spectacle implanté sur un tel auditorium, il devrait être pionnier d'un bon nombre d'événements réservés aux jeunes dans l'avenir.



Située au sud-ouest de la Cité impériale, la dune fluviale est constituée de l'illuviation ayant une forme de losange. À l’occasion du spectacle "Chào Huê !" les responsables ont fait installer un pont flottant liant une rive à cette dune, qui deviendra un parc verdoyant. L'auditorium est installé avec un espace central encadre par deux grands écrans géants, permettant de suivre les spectacles



Cette la 11e édition du Festival de Huê, événements tenue pendant toute l'année, avec trois parties représentant trois saisons : l’été, l’automne et l'hiver. La Semaine du 25 au 30 juin, étant l’été. -CVN/VNA