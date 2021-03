Affiche de l'événement. Photo: ASSOCHAM

Hanoï (VNA) - Le salon-conférence Indo Pacific Defence & Security a été officiellement ouvert le 18 mars de manière virtuelle.

Une délégation vietnamienne comprend des représentants des agences, des unités dans toute l'armée a participé à cet événement, qui est présidé par les Chambres de commerce et d'industrie associées de l'Inde (ASSOCHAM).

En plus de la session d'ouverture, ce salon-conférence de trois jours comprend trois sessions principales: coopération et renforcement des capacités dans la région indo-pacifique; coopérations stratégiques dans la région indo-pacifique pour un monde meilleur; mise en synergie d'un écosystème réglementaire pour le commerce conforme.

L'événement vise également à exposer des technologies de pointe à travers la présentation de produits et d'équipements pour la sécurité et la défense.

En plus des stands d'exposition virtuels, des sessions d'échange et des séminaires sur les opportunités de coopération entre les pays de la région indo-pacifique sont également prévus dans le cadre du salon-conférence.

Le pays hôte de l'Inde espère que cet événement favorisera les relations bilatérales et multilatérales et créera un couloir pour le commerce, la défense et l'échange de technologies entre l'Inde et les pays partenaires dans la région. -VNA