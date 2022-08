La cérémonie d'ouverture de VietBeauty et CosmoBeauté Vietnam 2022 a lieu le 24 août à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Le Salon international consacré aux cosmétiques VietBeauty et CosmoBeauté Vietnam 2022 a ouvert ses portes mercredi 24 août au Centre des conférences et des expositions de Sài Gon (SECC), dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Selon le comité d'organisation, de retour après deux ans d'absence en raison de la pandémie de COVID-19, ces deux plus grands salons professionnels de l'industrie de la beauté et des cosmétiques au Vietnam, VietBeauty et Cosmobeauté Vietnam s’unissant en un événement national grandiose, sont devenu un forum commercial permettant de présenter à tous ses clients les produits prestigieux de ce secteur.



L'événement de cette année a attiré plus de 150 exposants de nombreux pays et territoires tels que l'Australie, la Chine, l'Égypte, la France, Hong Kong (Chine), l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, Singapour ou encore la Thaïlande. En venant à ce salon international, les visiteurs peuvent visiter et découvrir des stands spéciaux tels que le pavillon du Japon, celui de République de Corée, celui made in Vietnam et le stand bio et naturel.



Un potentiel inexploité



Le marché vietnamien des cosmétiques est apprécié de nombreux investisseurs et entreprises étrangers en raison de son potentiel de développement inexploité.



Selon Report Ocean, le marché vietnamien des produits de soins de la peau vaut 768,1 millions d'USD en 2020 et devrait atteindre 1,922 milliards de dollars en 2027, soit un taux de croissance de 11,7% sur la période 2021-2027. Et selon Nielsen, dans la catégorie beauté et soins personnels, en 2021, le Vietnam a augmenté ses ventes globales de 16 % par rapport à celles de l’an dernier.



Selon Mme Jessica, responsable du Département de la publicité et de la communication d'Informa Markets Vietnam, le marché des cosmétiques ainsi que les tendances de consommation et les achats de produits de beauté ont connu de nombreuses fluctuations et changements après 2 ans de pandémie COVID-19. Cela a créé des changements dans le comportement d'achat des consommateurs ainsi que pour le choix des produits des acheteurs sur les formulaires en ligne et hors ligne (online et offline).



"Depuis de nombreuses années, VietBeauty et CosmoBeauté Vietnam sont devenus un pont important, contribuant à ouvrir de grandes opportunités aux experts internationaux de la beauté qui souhaitent exploiter et développer le marché vietnamien avec de nouvelles marques et services de beauté, et permettant aux entreprises vietnamiens de présenter leurs compétences dans la production de produits et services de beauté, conformes aux normes mondiales pour les investisseurs internationaux potentiels", a souligné Mme Jessica.



Dans le cadre de VietBeauty et CosmoBeauté Vietnam 2022, des séminaires spécialisés apporteront des solutions stratégiques aux problèmes actuels de l'industrie de la beauté et des cosmétiques présentés par des conférenciers de Medicare, Nielsen IQ, Haravan, TikTok, Vibula, Soclive et Meiyume.



Surtout, ce sont deux séminaires "Tendances de l'industrie de la beauté et changements dans le comportement des consommateurs en période post-COVID" et "Beauty E-Commerce - Comment faire du business efficacement sur les réseaux sociaux pour les entreprises de beauté".



En outre, cette exposition propose également un programme d'échange avec Call Me Duy - champion de KOC Vietnam 2022 et un programme de livestream afin de présenter des produits exceptionnels avec des marques célèbres de l'exposition.



L'exposition dure jusqu'à vendredi 26 août.-CVN/VNA