Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie par actions des Solutions durables de textile-habillements (STS Company) en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VCCI-HCM) et la compagnie Tengda - Exhibition ont organisé le 22 février une conférence de presse pour présenter le salon international des tissus de haute qualité - Texfuture Vietnam 2023.

Conférence de presse présentant le salon international des tissus de haute qualité - Texfuture Vietnam 2023, tenue le 22 février à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement aura lieu du 22 au 24 mars au Gem Center dans la mégapole du Sud. Texfuture Vietnam 2023, placé sous le thème “Textile-habillements du Vietnam : plus fort - plus intelligent - plus vert”, vise à inspirer et motiver les entreprises à appliquer de nouvelles matières premières. Il attirera 200 exposants nationaux et étrangers.

Vers une production plus intelligente et plus verte

La représentante du comité d’organisation, directrice des relations extérieures de STS Company, Nguyên Thi Thuy Phuong, a déclaré : "Texfuture Vietnam 2023 sera plus qu'une exposition régulière de textile-habillement ou un rendez-vous et un lieu de connexion entre les entreprises de textile-habillements vietnamiennes et internationales mais aussi un événement ayant pour objectif d’apporter les nouvelles tendances et technologies du monde aux entreprises vietnamiennes".

Signature des partenaires du Texfuture Vietnam 2023

Selon Mme Phuong, par rapport à d'autres expositions, Texfuture Vietnam 2023 sort son épingle du jeu à travers la présentation de matières premières de tissus mettant en valeur le respect de la production traditionnelle et visant à produire de manière plus durable et plus verte, conformément à la tendance mondiale.

Selon le comité d’organisation, le salon vise à explorer les derniers thèmes du changement des matériaux qui agitent les tendances des matières premières, des textures, des finitions, des détails et des nouvelles orientations de couleurs sur les vêtements, les chaussures et les accessoires pour la collection printemps-été 2024. En même temps, l'événement compte également stimuler l'inspiration en matière de design, accélérer les ventes, réduire les risques de "fermeture" et sonder les tendances à venir, à travers des conversations en direct en compagnie d’experts au sein du forum Texfuture sur trois sujets principaux : Tendances de Printemps- Été 2024 (TrendingOn 2024SS), Nouvelle ère dans le design de mode (New Age of Design) et L'avenir est aujourd'hui (Future is Now).

Amélioration de la compétitivité

S'exprimant lors de la conférence de presse, le directeur adjoint de VCCI-HCM, Nguyên Huu Nam, a déclaré que l’année 2023 devrait encore faire face à de nombreuses difficultés pour les industries manufacturières et exportatrices, dont le textile-habillement. La demande du monde n'a pas encore signalé de reprise car la macroéconomie mondiale demeure toujours dans un état incertain. On prévoit que la demande totale de textile-habillements du monde sera d'environ 700 milliards d'USD, en baisse de 8 % par rapport à 2022. À cela s'ajoutent des exigences strictes de la part des marques en termes de prix, de qualité et de respect des politiques de développement durable, de verdissement, d'économie d'énergie et de réduction des émissions...

Un expert du secteur s'exprime lors de la conférence de presse.

Le textile-habillement est l'un des secteurs économiques clés du Vietnam, avec plus de 2,5 millions d'employés. Le chiffre d'affaires à l'exportation s'est élevé à plus de 40 milliards d'USD par an. Bien que le chiffre d'affaires à l'exportation soit élevé, ce n’est pas le cas de la valeur ajoutée de l'industrie. Un gtrand défi du secteur est de se développer en profondeur dans les temps à venir, de participer profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale, de se concentrer sur le processus de production à haute valeur telles que la conception de produits, l'utilisation de matières premières vertes.

Les organisateurs s'attendent à chercher un approvisionnement en tissus et accessoires dans le respect des valeurs traditionnelles et appellent à protéger la planète avec les objectifs suivants : économie circulaire, économie verte et transformation numérique, a souligné Nguyên Huu Nam.

Première bibliothèque numérique des tissus

Dans le cadre de Texfuture Vietnam 2023, le comité d’organisation a mis en place la première bibliothèque de tissus numérisée au Vietnam. C'est là que les designers et les entreprises de fabrication peuvent facilement rechercher, sélectionner des tissus et les utiliser.

Première bibliothèque de tissus numérisée au Vietnam.

La bibliothèque de tissus, qui est située au Centre des données sur l’importation et l’exportation du Vietnam, fournit aux entreprises de nombreux outils et informations utiles avec un logiciel vif et intuitif, aidant à comprendre et à trouver des marchés d'exportation potentiels.

Selon le Docteur Quan Quôc Dang, membre du Conseil scientifique du Centre de développement des sciences et des technologies des jeunes, il s’agit de la première et très positive étape dans le modèle de numérisation des entreprises. Grâce à ces bases de données, il est possible d’intégrer davantage de données géographiques concernant la source des matières premières.

Pour sa part, Nguyên Van Khanh, vice-président de l’Association du cuir et de la chaussure de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que cette première bibliothèque numérique de tissus serait un tremplin pour la numérisation et le fort développement de l'industrie du textile-habillement dans les temps à venir. -CVN/VNA