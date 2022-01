Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le groupe Saigontourist a récemment créé son club culinaire, une nouvelle adresse mettant en lumière cette filière reconnue au sein de son réseau.

Saigontourist dispose d’une école de formation de chefs cuisiniers. Photo : Saigontourist

Pendant la pandémie de COVID-19, Saigontourist a su préserver et renforcer son domaine culinaire, devenant ainsi un type d’activité particulièrement important pour ses unités. Sa flexibilité dans les affaires grâce à la promotion de sa gastronomie est également l’une des forces du groupe.La gastronomie englobe divers produits, services et elle fait voyager les gens et les cultures de régions en régions, de pays en pays. Il s’agit d’une des chaînes importantes des activités commerciales du tourisme, facteur non négligeable quand il s’agit de choisir une destination de voyage.Promotion du tourisme culinaire"Nous nous orientons vers la poursuite de notre domination dans le domaine culinaire, tout en valorisant la gastronomie du groupe Saigontourist afin notamment de promouvoir la cuisine vietnamienne dans le monde. Ainsi, la création du club culinaire suscitera un environnement d’échanges entre les unités membres dans le partage d’expériences, permettant de créer de nouveaux produits afin de répondre à la demande diverse et exigeante des clients nationaux comme internationaux", partage Truong Duc Hùng, directeur général adjoint et également responsable du club culinaire de Saigontourist.Ce club comprend des directeurs généraux, des managers, en charge du département culinaire, des chefs, représentants d’hôtels, des resorts, restaurants, ainsi que des enseignants et experts culinaires, tous rattachés à Saigontourist.Ses membres contribueront à se concentrer sur la promotion et l’innovation du secteur culinaire afin d’en augmenter les revenus, développer des événements, festivals, concours, performances, démonstrations culinaires, talk-shows et autres sessions de formation professionnelle, tout en continuant à promouvoir des catégories commerciales de cuisine en ligne pour répondre aux divers besoins des clients. Le club est également un lieu pour renforcer la coopération, partager les expériences et soutenir les ressources humaines de ses unités membres.La cuisine est l’un des cinq principaux secteurs d’activités et un domaine fort de Saigontourist. En effet, il a été pionnier dans la création de nombreux produits et événements culinaires qui ont fait sa marque. Après plus de 46 ans d’activité, Saigontourist, fort d’une équipe de gestionnaires et de chefs de renom, a toujours été pionnier dans la collecte et la création de milliers de plats vietnamiens typiques des trois régions et de plats de renommée mondiale. En outre, le groupe est également l’organisateur d’événements culturels dans le pays et de festivals de cuisine vietnamienne dans plus de 50 pays à travers le monde.Diversité des programmes culinairesCes dernières années, à Hô Chi Minh-Ville, Saigontourist a introduit de nombreux programmes de présentation de spécialités savoureuses originaires des trois régions du Vietnam dans les hôtels 5 étoiles du Rex Saigon, Grand Saigon, Majestic Saigon, Caravelle Saigon ou encore New World Saigon. Mentions spéciales pour les programmes culinaires du Sud, organisé par le Village touristique de Binh Quoi, le Festival de la gastronomie du Sud, au Parc culturel de Dâm Sen, ou encore le programme culinaire mensuel "Cuisine sans frontières", organisé à l’école d’hôtellerie-restauration de Saigontourist.En outre, certaines unités membres sont également connues pour leurs bonnes tables telles que l’hôtel Continental avec sa cuisine française et européenne, les hôtels Dông Khanh et Thiên Hông avec leur cuisine chinoise ou encore le Dê Nhât avec ses services culinaires servant les équipes sportives nationales de haut niveau. Pendant ce temps, les hôtels et zones de villégiature de Saigontourist dans les villes et provinces du pays méritent toujours leur statut d’"ambassadeurs de la cuisine" car pionniers dans la création d’événements et de plats attrayants.Selon M. Hùng, Saigontourist cherche toujours à satisfaire les plus gourmets de ses clients. Il est prévu qu’à partir de 2022, au moins une fois par mois, le groupe présentera un événement culinaire, en mettant l’accent sur un aspect de la cuisine et de la culture culinaire vietnamiennes. – CVN/VNA