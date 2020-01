Le Quantum of the Seas au port de Phu My à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le voyagiste Saigontourist a accueilli le 14 janvier, au port de Phu My à Hô Chi Minh-Ville, le navire de croisière 5 étoiles Quantum of the Seas, avec 6.750 touristes et membres d’équipage à bord.

Les passagers, de nationalité britannique, australienne et américaine, visiteront le tunnel de Cu Chi, la ville de Vung Tau et des destinations touristiques typiques de Hô Chi Minh-Ville telles que le Musée d'Histoire, le Palais de la réunification, la Poste centrale de Saïgon, le Temple de Ba Thiên Hâu,...

Le Quantum of the Seas quittera le Vietnam à 19h00 le même jour.

Selon Saigontourist, au cours des deux premières semaines de cette année, le voyagiste a accueilli environ 16.500 croisiéristes des trois navires internationaux Celebrity Millennium, Spectrum of the Seas et Quantum of the Seas.

Depuis 1999, Saigontourist est le leader national dans les services touristiques pour paquebots internationaux.

Parallèlement à la fourniture de produits et de services touristiques à des paquebots internationaux, Saigontourist assure la promotion et le lancement des produits de croisière des plus grandes entreprises de transport maritime du monde sur le marché vietnamien, comprenant touristes individuels et entreprises intéressées par des programmes dits MICE (Meeting, incentive, conference, event - ou tourisme d’affaires en français). -VNA