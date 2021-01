Hanoï (VNA) - Le 8 janvier, plus de 90 élèves du quartier Hoa Long B ont pu découvrir leur nouvelle école primaire Kim Dông (province de Hâu Giang) après quatre mois de construction. Un aménagement possible grâce au soutien financier de Saigon Children's Charity, des localités, d’entreprises et de particuliers.

Plus de 90 élèves ont découvert leur nouvelle école. Photo: CVN/VNA

La construction de l'école primaire à Hâu Giang a été coordonné par l'ONG Saigon Children's Charity (Saigonchildren) avec des partenaires comme BASF, HP, Mme TsanhMy Linh, MKVN, Tam Trân, des budgets locaux ainsi que l’appui de Nippon Paint Vietnam.



Le projet se décline en salles de classe, une aire de jeux et une zone pour les toilettes d'une superficie totale de 357 mètres. À cette occasion, BASF Vietnam et ses partenaires ont également présenté à l'école des livres pour enfants. De son côté la compagnie HP a présenté un ensemble d'ordinateurs et d'imprimantes pour un meilleur enseignement.



L’école Hoa Long B comprend quatre classes, dont trois pour le primaire et une pour la maternelle. Les trois classes de primaires datent de 1996 avec une structure et des matériaux très basiques.



Avant que le projet puisse être lancé, les élèves de l'école devaient étudier dans des salles de classe gravement dégradées et dangereuses. En particulier, pendant la saison des pluies, le système de toiture en tôle ondulée entraînait beaucoup de bruit, rendant l'enseignement et l'apprentissage difficiles.



Lors de la cérémonie, Mme Angélique Masse Nguyên - Chef du département de collecte de fonds et de communication de Saigonchildren, a déclaré : "La construction d'écoles dans des zones reculées est l'un des programmes clés de Saigon Children'sCharity dans sa mission d'éliminer les obstacles aux enfants défavorisés au Vietnam. Nous ne construisons pas seulement des écoles, mais ensemble nous posons les bases de l'avenir des enfants".



Situé à plus de 270 km du centre de Hô Chi Minh-ville, Phung Hiêp est l'un des districts les plus pauvres de la province de Hâu Giang avec environ 11% des ménages classés comme pauvres. Une étude du ministère de l'Éducation et de la Formation montre que moins de 50% des écoles primaires de Hâu Giang sont construites en béton massif. Par conséquent, la sécurité des jeunes n'est pas garantie en raison d'installations et de conditions sanitaires insatisfaisantes. -CVN/VNA