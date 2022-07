L'équipe masculine du Vietnam de football. Photo: VFF



Hanoï (VNA) - La Compagnie par actions de la bière, de l’alcool et des boissons rafraichissantes de Saigon (Sabeco) est officiellement devenue le partenaire leader et exclusif des équipes nationales de football de juillet 2002 à juillet 2025, a annoncé le 4 juillet à Hanoï un représentant de cette compagnie.

Selon l’accord de coopération signé avec la Fédération vietnamienne de football (VFF) et la société par actions de développement sportif VTVcab (VTVcab Sport), Sabeco accompagnera les équipes masculines et féminines et la sélection de football des moins de 23 ans (U23) du Vietnam.



Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre Sabeco et la Fédération vietnamienne de football (VFF), la société par actions de développement sportif VTVcab (VTVcab Sport). Photo: VNA

Il est à noter que le Vietnam a remporté deux médailles d’or en football masculin et féminin lors des 31èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) qui se sont tenus en mai dernier à Hanoï et des localités voisines.

Placée sous la direction de l'entraîneur Park Hang-seo, l'équipe nationale vietnamienne est entrée dans le top 100 du Classement mondial de la FIFA le 29 novembre 2018. Depuis, il y a eu 29 mises à jour du classement et le Vietnam a maintenu sa position dans le top 100.

L’équipe masculine a terminé le 3e tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde, avec 4 points, devenant l’équipe à avoir les meilleurs résultats dans l’histoire du football d’Asie du Sud-Est.

De leur côté, les Vietnamiennes rejoignent pour la première fois la Coupe du monde féminine de football 2023 qui se déroulera du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. -VNA