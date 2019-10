Le marché nocturne de Sa Pa attire de nombreux touristes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Fondée il y a plus de 100 ans comme station climatique pour les Français, Sa Pa, dans la province de Lào Cai, est aujourd’hui le centre touristique du Nord-Ouest.

L’année dernière, Lào Cai a accueilli environ 4,5 millions de touristes, soit le double par rapport à 2015. Au cours du premier semestre, près de 3 millions de personnes s’y sont rendus. La recette touristique a atteint environ 60% du plan annuel.



Autrefois, le tourisme de Sa Pa se ralentissait. Les voyageurs y venaient pour visiter certains sites comme Thac Bac (Chute d’argent), Câu Mây (Pont de nuages), village Cat Cat…



En 2016, l’inauguration du téléphérique Fansipan a ouvert une "nouvelle page" pour Sa Pa. Il s’agit du plus long téléphérique à trois câbles du monde, avec ces trois lignes de près de 7 km de long à plus de 1.400 m d’altitude. Il dispose d’une capacité de transport maximal de 2.000 passagers par heure, chaque cabine permettant d’accueillir 30 à 35 personnes. Il permet d’atteindre le mont Fansipan, le toit de l’Indochine, en 15 minutes au lieu de deux jours dans le passé.



Le Guinness World Record a décerné deux records mondiaux pour le téléphérique le plus long (6.292,5 m), avec la plus grande dénivellation au monde (1.410 m). Ce projet a été mis en œuvre en novembre 2013 par le maître d’ouvrage Sun Group.

Outre le téléphérique Fansipan, le complexe Sun World Fansipan Legend offre aux visiteurs de nombreux produits touristiques attrayants. Des festivals y sont organisés à chaque saison permettant de faire la promotion de l’identité culturelle des autochtones.



Récemment, cette zone touristique a organisé pour la première fois, de nombreuses festivités afin de dynamiser le site et divertir les visiteurs.



Dans le cadre du Festival de la cuisine et de l’espace culturel du Nord-Ouest qui s’est tenu le 10 août dans le site touristique de Sun World Fansipan Legend, un grand spectacle de danse sur bambou a attiré plus de 10.000 personnes. Un événement qui marque le record du plus grand nombre de participants.



Un centre touristique à échelle mondiale



Mère nature offre à Sa Pa de nombreux paysages pittoresques tels que la chaîne de Hoàng Liên Son, la vallée Muong Hoa avec ses villages issus des minorités ethniques, ses rizières en terrasse…

Situé à 1.500 m d’altitude, ce bourg séduit non seulement les visiteurs par ses beaux paysages, mais également par son climat frais, qui offre parfois de la neige en hiver. La beauté de la nature et la culture des ethnies minoritaires du Nord-Ouest envoûtent les touristes et les amateurs de photos.



La chaîne de Hoàng Liên Son se trouve à l’extrémité orientale de l’Himalaya et au Nord-Ouest du Vietnam. En 2018, elle a été classée par le magazine américain National Geographic 7e parmi "les 28 destinations les plus attrayantes du monde en 2018". La chaîne de Hoàng Liên Son a aussi été élue "meilleure destination de l’Asie du Sud-Est". Sa Pa se classe 6e dans le top 10 des destinations les plus attractives en Asie du Sud-Est, selon l’éditeur britannique de voyage Rough Guides.



"La province de Lào Cai devrait devenir, en 2020, un centre touristique de pointe du Nord-Ouest et transformer Sa Pa en destination internationale. À l’horizon 2030, le secteur touristique contribuera grandement au développement socio-économique local", a souligné Hà Van Thang, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme. -CVN/VNA