Les cafés de la rue du train est une attraction touristique, mais il existe un risque potentiel d'insécurité routière. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Du 15 au 17 septembre, l'arrondissement de Hoan Kiem retire tous les permis d'exploitation des cafés de la très touristique rue du train, selon le vice-président du Comité populaire local, Nguyen Anh Quan.

Parallèlement, les forces compétentes installent des clôtures et renforcent la communication destinée à empêcher l'accès des touristes dans cet endroit.

Cependant, en raison du passage du train à une distance trop proche, il est très dangereux. Photo: Vietnam+



Plusieurs minuscules cafés se sont ouverts le long de la voie ferrée dans les quartiers de Dien Bien Phu (arrondissement de Ba Dinh), de Hang Bong et Cua Nam (arrondissement de Hoan Kiem). Les touristes et les photographes amateurs en raffolent. Notamment, dans l'arrondissement de Hoan Kiem, il y a plus de 30 cafés et magasins de boissons.

Bien que ces cafés soient répertoriés sur de nombreux sites d'informations sur les voyages dans le monde et prisés par de nombreux touristes étrangers, les responsables de l'arrondissement de Hoan Kiem accordent la priorité à la sécurité.

Cet endroit attire de nombreux touristes étrangers. Photo: VNA



L'arrondissement de Hoan Kiem élabore un projet de développement du tourisme et du commerce associé au chemin de fer hanoïen, créant ainsi un point culminant pour attirer les touristes. Il s'agit d'un projet de restauration et d'exploitation de 131 arches de pont liées au chemin de fer. -VNA