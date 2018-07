La rue du livre Nguyen Van Binh à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rue du livre Nguyen Van Binh, dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, a réalisé un chiffre d'affaires de 20 milliards de dongs (877.000 dollars) au cours des six premiers mois de cette année, selon la société chargée de sa gestion.



Près de 386.000 livres sur différents sujets ont été vendus.



"La rue a organisé 11 expositions et plus de 100 événements culturels et de signature de livres, attirant des dizaines de grands éditeurs, de distributeurs et d’agences nationaux et étrangers", a informé Quach Thu Nguyet, directeur adjoint de la société chargée de sa gestion.



Certains événements importants tels l'exposition de livres célébrant l’anniversaire de la réunification du pays (30 avril), la Semaine européenne de la littérature ou la célébration des 20 ans d'Harry Potter ont attiré plus de 6.000 visiteurs par jour, et jusqu’à 10.000 les week-ends et jours fériés.



"Nous travaillons avec les autorités locales pour faire de la rue une destination touristique culturelle", a déclaré Mme Nguyet.



La société a travaillé avec des associations culturelles et artistiques ainsi que des musées pour lancer des programmes d'échanges et des expositions.



La société a demandé à la municipalité de maintenir l'exploitation à long terme de deux terrains de stationnement et de construire une nouvelle installation de toilettes publiques.



L'an dernier, la rue a attiré 2,4 millions de visiteurs, réalisant un chiffre d'affaires de 50 milliards de dongs (2,2 millions de dollars), selon l'Association des éditeurs du Vietnam.



Cette rue du livre, qui a ouvert ses portes en janvier 2016, abrite des dizaines de boutiques de plus de 20 éditeurs.



Le Département de la Culture et des Sports de la ville prévoit de reproduire de concept dans les quartiers de Tan Phu et Thu Duc, où le public ciblé sera les étudiants et les jeunes travailleurs migrants. -CPV/VNA