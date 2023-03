Des candidats vietnamiens au concours Robothon International 2023. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – La délégation vietnamienne a remporté 17 prix lors du concours Robothon International 2023 qui vient de se clôturer le 26 mars à Kuala Lumpur, en Malaisie.



Concrètement, le Vietnam a gagné 17 récompenses dont un titre de champion, un premier prix, un deuxième prix, huit troisièmes prix et six prix d’encouragement.



La délégation vietnamienne participant au concours était composée de 35 candidats divisés en 18 équipes.



Le concours Robothon International est un événement annuel organisé depuis 17 ans par le groupe malaisien Eduspec Hilding Berhad et des partenaires, réunissant des élèves d'écoles primaires et collèges d’Asie du Sud-Est. L’édition 2023, ayant pour thème « Second Earth », a réuni 258 candidats venus du Vietnam, de Thaïlande, des Philippines et de Malaisie.



L’édition 2024 aura lieu en Thaïlande.-VNA