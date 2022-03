Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – S’agissant de l’affaire de risque de fraude liée à 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers l’Italie, le ministère de l’Industrie et du Commerce soutient activement les exportateurs.



Il a demandé au conseiller au commerce du Vietnam en Italie de se rendre aux ports de Gênes et de Naples où certains des conteneurs ont été expédiés, de travailler avec les gestionnaires des ports, les compagnies maritimes et les banques concernées, ainsi que les autorités locales, pour leur suggérer de suspendre la livraison des marchandises afin de clarifier l’affaire.



L'Office du Commerce du Vietnam en Italie a aidé les entreprises vietnamiennes à travailler avec des avocats en Italie pour recevoir des conseils et procéder aux procédures nécessaires de contrôle de leurs marchandises.



L'Office du Commerce du Vietnam aux États-Unis a contacté la société de courtage pour ces contrats de noix de cajou, lui a demandé de fournir des informations et de coopérer activement avec les entreprises vietnamiennes pour garantir les intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a également demandé à l’ambassade d’Italie au Vietnam de se coordonner avec les organes vietnamiens pour favoriser le traitement de l’affaire.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce a envoyé des lettres aux ministres italiens des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de l’Economie et des Finances, leur demandant de prêter l’attention à cette affaire afin de défendre les droits et intérêts légitimes des entreprises vietnamiennes, ainsi que l’image et le prestige des entreprises italiennes. -VNA