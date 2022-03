Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient d’envoyer un document aux Comités populaires des provinces et des villes du ressort central portant sur la révision de la liste des projets éoliens, solaires et hydroélectriques dans le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2011-2020, avec une vision à l'horizon 2030.

En plus, les Comités populaires de ces localités doivent évaluer les causes du lentement des projets dû aux difficultés en matière de foncier, d’infrastructures techniques, d’investissement et de finance, puis proposer des solutions pour mettre en œuvre des projets, remplacer ou supprimer la planification si nécessaire... avant d’envoyer des documents au ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, de mars 2016 à fin 2020, il y a eu 384 projets nouvellement ajoutés à la planification électrique VII révisée dont 190 projets d'énergie éolienne d'une capacité totale de 11.921 MW et 175 projets d'énergie solaire d'une capacité totale de 15.400 MW. -VNA