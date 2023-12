Réveiller le potentiel de développement du tourisme de la province de Ca Mau

Cà Mau est la province à l'extrême-sud du pays. Elle est dotée de la nature d’une source abondante de fruits de la mer, de vastes forêts de cajeputs et de mangroves, de grands fleuves. Elle est traversée par huit rivières formant de grands estuaires, avec plus de 7.000 kilomètres de rivières et de canaux. Elle a des potentiels pour développer le tourisme.