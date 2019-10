Réunion consacrée aux discussions sur le Pacte mondial sur les migrationsà Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une réunion consacrée aux discussions sur le Pacte mondial sur les migrations (Global Compact for Migration-GCM) ou Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, a été organisée le 11 octobre à Ho Chi Minh-Ville par le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

S'exprimant lors de l’événement, le vice-ministre To Anh Dung a affirmé que le GCM était le résultat de la solidarité, de la coopération, de l'esprit de partage des responsabilités des pays dans le but de promouvoir les migrations légales, sûres, ordonnées pour un développement durable et inclusif.

Selon l’ONU, le monde compte actuellement plus de 272 millions de migrants, soit 3,5% de la population mondiale et 74% de la population en âge de travailler, alors qu'en 2000, le nombre de migrants ne représentait que 2,8% de la population mondiale.

L’adoption par le Vietnam du GCM est une étape importante de sa coopération internationale en matière de migration.Elle a aussi crée davantage de bases permettant aux ministères, secteurs et localités du pays d’examiner et de finaliser les politiques dans ce domaine, a souligné M. Dung.

Mark Brown, chef par intérim de la mission de l'OIM au Vietnam, a apprécié la participation active du Vietnam au processus d’élaboration, de négociations et d'approbation du GCM. Ce dernier aidera le Vietnam à mieux assurer la sécurité et la prospérité de ses migrants.

La réunion comprenait deux contenus principaux: la présentation du contenu du GCM et les priorités du Vietnam en matière d’élaboration des plans concrets pour l’application du pacte, les mesures de prévention de la traite humaine et de propagande. Lors de la réunion, le ministère des Affaires étrangères a présenté un projet de plan pour l’application du GCM et écouté les suggestions pour finaliser ce plan.

Le Vietnam a approuvé le GCM en décembre 2018.

Cette réunion est la troisième du genre organisée par le ministère des Affaires étrangères. Les conférences précédentes avaient eu lieu à Hanoi en août 2019 et à Da Lat en septembre 2019. -VNA