Hanoï (VNA) – Le gouvernement a débuté jeudi matin 1er août à Hanoï sa réunion périodique du juillet 2019 sous l’égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc pour discuter de la situation socioéconomique de juillet et de sept premiers mois de l’année.

Selon le rapport du ministère du Plan et de l’Investissement, l’indice des prix à la consommation de juillet a augmenté de 0,18% par rapport à juin; celui de sept premiers mois de l’année, de 2,61% sur un an. Le pays a attiré 10,6 milliards de dollars de fonds d’investissement direct étranger, une hausse annuelle de 7,1% et réalisé une valeur d’exportation de plus de 145 milliards de dollars, +7,5%. Plus de 79.000 nouvelles entreprises ont vu le jour.

Estimant le développement socioéconomique de juillet, Nguyen Xuan Phuc a reconnu les changements actifs, avec notamment l’augmentation légère de l’indice des prix à la consommation. C’est l’augmentation la plus basse de ces trois dernières années. Il a rappelé deux conférences de promotion de l’investissement tenues à Lao Cai et Kien Giang, tout en estimant que le climat d’investissement était très favorable. « C’est un bon signe pour l’économie nationale», a-t-il affirmé.

Malgré les fluctuations de l’économie mondiale, des organisations internationales ont jugé comme bonnes les perspectives de l’économie vietnamienne de 2019 et les années suivantes. La Banque asiatique de développement prévoit une croissance économique de 6,8%, le Fonds monétaire international, 6,5%, la Banque mondiale, 6,6% et HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corporation), 6,7%, a-t-il ajouté.

Le Vietnam continue de maintenir la deuxième position avec 52,6 points, après le Myanmar en matière de l'indice des directeurs des achats.

Selon le Premier ministre, le secteur du tourisme a enregistré en juillet une croissance de près de 8% du nombre d’arrivées internationales. Parallèlement, le bien-être social, l’emploi, la réduction de la pauvreté, la santé et l’éducation ont continué de bénéficier d’une grande attention. Les conditions de vie des habitants se sont améliorées. La campagne encourageant à limiter l’utilisation des produits en plastique à usage unique a abouti à de premiers résultats satisfaisants.



Le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de se concentrer sur la recherche des solutions et mesures aux limites et faiblesses actuelles, dont la peste porcine africaine, la baisse des prix de plusieurs produits agricoles, la canicule dans le Centre, la lenteur de quelques projets importants dans l’industrie, les transports et les énergies.



Le plan directeur sur le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques, des zones montagneuses et des zones particulièrement défavorisées pour la période 2021-2025 ; l’élaboration et la modification de plusieurs réglementations ; l’application de mécanismes et politiques spécifiques pour accélérer le développement de la ville de Da Nang, figurent également parmi les sujets abordés lors de cette réunion du gouvernement. -VNA