Le journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti révolutionnaire populaire lao, a publié le 11 avril en sa première page, un éditorial saluant l’amitié et la solidarité spéciale ente les deux peuples.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rend du 9 au 14 avril en Indonésie et au Vietnam pour renforcer les relations bilatérales et développer les partenariats dans la région indo-pacifique.

L'importation de riz et de feuilles de tabac séchées en provenance du Cambodge bénéficie d’une taxe à l'importation préférentielle spéciale lorsqu'elles sont importées au Vietnam en 2021 et 2022.

Le président Nguyen Xuan Phuc est allé samedi après-midi, 9 avril, offrir de l'encens et des fleurs aux temples dédiés à Âu Co, mère de la nation et à Lac Long Quân, père de la nation.