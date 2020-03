Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La réunion périodique de février du gouvernement a débuté le 3 mars, à Hanoï, sous l'égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, afin de discuter des mesures nécessaires dans le but d'atteindre les objectifs de développement socio-économique.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a apprécié l'esprit proactif et efficace du système politique. Sous la direction du Parti et la régulation de l'État, le travail de prévention et de lutte contre l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19) a obtenu des résultats remarquables.

Nguyen Xuan Phuc a souligné sa détermination de sacrifier les avantages économiques pour assurer la santé de la population et des touristes étrangers. Il a rappelé que le pays avait déploré à ce jour 16 cas, tous guéris.

Il a également apprécié les efforts déployés par les échelons et les branches, notamment ceux des forces militaires et policières, du secteur de la santé, les activités du Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, ainsi que la participation active des localités pour éviter la propagation du virus.

Comme l'épidémie a désormais frappé 67 pays et territoires, aussi le Vietnam doit maintenir un état de vigilance maximale, a-t-il déclaré.

Au Vietnam, le COVID-19 a causé de graves conséquences sur les secteurs de l'aviation, du tourisme, des services, etc. Cependant, la situation socio-économique de février reste stable.

Le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement d'avancer des mesures techniques en matière financière et bancaire pour lever les difficultés et créer des conditions optimales pour les activités de production et d'affaires.

Selon le rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, la macroéconomie est restée stable. L'indice des prix à la consommation (IPC) de février a baissé de 0,17% par rapport au mois précédent. Les exportations sont estimées à 36,9 milliards de dollars, soit une hausse de 2,4% en glissement annuel.

Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie ont connu une croissance stable. Le secteur tertiaire est le plus touché par l'épidémie. Le Vietnam a reçu en février environ un million de touristes étrangers, soit une baisse de 49,8% par rapport au mois précédent et de 35,8% en glissement annuel.

Lors de cette réunion, le gouvernement continuera de discuter des projets de loi. -VNA