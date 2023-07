Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - La 8e réunion du groupe de travail de l'ASEAN sur les produits chimiques et les déchets (AWGCW-8) s'est ouverte le 5 juillet à Hanoï.



Co-organisé par le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement et le secrétariat de l’ASEAN, l'événement est l'occasion pour les États membres de l'ASEAN d’examiner leur coopération en matière de gestion des produits chimiques et des déchets au cours de l’année passée et de définir les orientations et les principes de la coopération régionale dans les temps à venir.



Lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, a déclaré qu'en tant que membre responsable et actif de l'ASEAN, le Vietnam espérait coopérer avec la communauté internationale, renforcer la coopération dans la prévention du transport transfrontalier illégal de produits chimiques et de déchets dangereux conformément aux cadres internationaux des accords multilatéraux sur l'environnement.



Le Vietnam continuera à mettre en œuvre une gestion respectueuse de l'environnement des produits chimiques et des déchets dangereux tout au long de leur cycle de vie, à réduire les déchets sur la base des principes de l'économie circulaire et conformément aux cadres juridiques et aux politiques nationales existantes…, a-t-il déclaré.

Photo: VietnamPlus



Il a ajouté que le Vietnam continuerait de travailler en étroite collaboration avec d'autres pays membres de l'ASEAN, des pays non membres de l'ASEAN et des partenaires internationaux pour mobiliser des ressources pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies et le partage d'expériences sur la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux.



L'AWGCW a été fondé fin 2015. Ses réunions annuelles sont organisées alternativement entre les États membres de l'ASEAN. Cette 8e réunion se poursuit jusqu’au 7 juillet.-VNA