L’Indonésie cherche à renforcer ses exportations vers l’Afrique en vue de diversifier ses marchés d’exportation et de réduire le déficit de la balance commerciale.

Le Forum d’affaires annuel du Vietnam 2019 s'est clôturé en donnant un message affirmant le rôle et les contributions positives de la communauté des entreprises d'IDE à l’économie nationale.

Les officiels et experts à un symposium de haut niveau ont souligné l’importance du renforcement du commerce et de l’investissement intraaséaniens pour une ASEAN cohésive et réactive.