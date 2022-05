Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre des activités en marge des 31èmes Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) à Hanoï, le chef d'équipe et des représentants des délégations sportives des pays d'Asie du Sud-Est assistent le 11 mai à l'ouverture de la réunion du Comité exécutif de la Fédération des sports d'Asie du Sud-Est.

S’exprimant à la réunion, le directeur général adjoint chargé du Département général de l'éducation physique et des sports, Tran Duc Phan, chef de la délégation sportive du Vietnam a souhaité aux athlètes de s'immerger dans l'atmosphère de compétition passionnante des SEA Games 31 et d'obtenir les meilleurs résultats. Il a espéré que les membres des délégations sportives garderont de bons souvenirs et auront de nombreuses expériences culturelles, touristiques et culinaires lors de leur séjour au Vietnam.

Les participants ont écouté présenter le contenu principal des trois sous-commissions : sports et loi de la Fédération des sports d'Asie du Sud-Est ; santé et prévention et contrôle du dopage ; femmes et sports.

Des représentants des délégations ont partagé les difficultés et les inconvénients des sports dans leur pays lors de leur participation aux Jeux sportifs organisés dans de nombreux pays. Dans un esprit de partage pour apprendre de l'expérience dans l'organisation des prochains SEA Games, ils ont discuté de la sélection des disciplines aux SEA Games, le soutien aux délégations, le droit d'auteur, la publicité dans les sports... - VNA