Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, chef du Comité de direction. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La permanence du Comité central de la direction de la prévention et de la lutte contre la corruption (Comité de direction) a tenu ce jeudi 18 mars une réunion pour discuter, donner les avis sur le traitement d'affaires et de cas supervisés par le Comité de direction après sa 19e réunion.

La réunion a été présidée par le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, chef du Comité de direction.

Lors de la réunion, le Comité de direction a annoncé qu'au cours des premiers mois de l'année, les agences chargées des procédures avaient terminé les enquêtes de six affaires, avec 70 accusés ; mis en instruction cinq autres ; jugé en première instance de quatre affaires et en deuxième instance d’une autre. Les organes compétents ont élargi leurs enquêtes et poursuivi en justice de nombreuses personnes dans certaines affaires.

La permanence du Comité central de la direction de la prévention et de la lutte contre la corruption a tenu le 18 mars une réunion pour discuter, donner les avis sur le traitement des affaires. Photo : VNA



Ils ont achevé le jugement en première instance de l'affaire "violation de la réglementation des investissements dans des travaux de construction entraînant de graves conséquences", survenue au projet d’usine d'éthanol de Phu Tho et de celle "abus de positions et de pouvoirs lors de l'exercice des fonctions" qui s’est produite à PVC (PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation), outre l’enquête et la mise en instruction d’un certain nombre d'affaires clés attirant l'opinion publique.

La Commission centrale de contrôle du Parti a créé 22 équipes d'inspection et de supervision des organisations du Parti et des membres du Parti gérés par le Comité central du Parti afin de détecter et de traiter rapidement les problèmes en suspens, urgents et nouveaux.



En ce qui concerne les tâches futures, le Comité de direction a demandé à tous les comités et organisations du Parti d’accélérer la lutte contre la corruption avec une forte volonté politique, une action radicale et efficace et de continuer à manipuler de grandes affaires.

S'adressant à la réunion, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a hautement apprécié les résultats obtenus dans la lutte contre la corruption. Ce résultat exprime une forte détermination, un grand effort, une direction vigoureuse, un fort soutien de la population et une coordination efficace entre les agences.

Enfin, il a demandé de persévérer, de faire preuve de rigueur, de ne pas négliger, d’être minutieux dans l’exécution des affaires pour renforcer la lutte contre la corruption. -VNA